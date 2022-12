La banca inaugura la filiale rinnovata di via Faentina

Accessibilità, trasparenza e innovazione sono i concetti chiave alla base del progetto di rinnovamento della filiale UniCredit di via Faentina, a Ravenna. Ultimato un corposo intervento di ristrutturazione, la filiale si presenta profondamente rinnovata per rispondere appieno ai mutati comportamenti e alle nuove abitudini della clientela. Un segnale tangibile della volontà del Gruppo di investire sul territorio e della centralità delle filiali nella strategia di UniCredit per offrire un elevato livello di servizio e soddisfare le esigenze più complesse di privati e imprese.

La nuova UniCredit di via Faentina è stata inaugurata alla presenza, tra gli altri, della responsabile dell’Area Commerciale Retail Ravenna, Elena Allambra; di Michele Manzari, Responsabile Retail della Region Centro Nord della banca; e dell’assessore comunale Igor Gallonetto. La filiale rinnovata dispone di 1 cassa assistita e 7 aree di consulenza; 1 cassa veloce e 1 chiosco multifunzione per poter effettuare in tutta sicurezza operazioni online.

L'operatività giornaliera è supportata da un’ampia dotazione tecnologica, in un'area self service, aperta h24, 7 giorni su 7, nella quale sono attivi 2 ATM “evoluti”. Oltre alle consuete operazioni di prelievo è quindi possibile versare contanti e assegni e svolgere numerose tipologie di pagamento. Più semplici da utilizzare grazie a grafica intuitiva e modalità touch, i nuovi ATM sono abilitati anche al servizio Prelievo Smart, che consente in tutta sicurezza di ottenere l'erogazione di contante con addebito sul conto anche senza utilizzo di carte.

Nella filiale di via Faentina è operativo un team composto da 11 persone e guidato da Guido Giurlanda.