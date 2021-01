La banca inaugura una nuova filiale a Cervia

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha inaugurato la nuova filiale di Romagnabanca che ha sede in Viale G. di Vittorio 19, ingresso strategico della città e di collegamento a Milano Marittima. All’inaugurazione erano presenti il presidente Barbara Camporeale, il vicepresidente Corrado Monti, il direttore generale Paolo Garattoni

La nuova sede sostituisce e accorpa le filiali di Via Oriani e Malva Sud, di dimensioni non più adeguate agli standard di servizio. In questo difficile momento storico, RomagnaBanca ha deciso di andare controcorrente e aprire questa nuova sede con la volontà di rafforzare il legame con il territorio e offrire a Cervia nuove realtà operative, ambienti moderni con tecnologie all'avanguardia, ampi spazi dedicati alla consulenza a garanzia di riservatezza e professionalità.