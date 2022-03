La banca sostiene l'associazione che insegna lo sport a 160 ragazzi

Sono circa 160, divisi in 7 squadre, i bambini e i ragazzi seguiti dai tecnici e dagli allenatori dell’Associazione riolese sportiva, che si occupa inoltre di una scuola Calcio, dedicata alla fascia d’età dai 5 ai 7 anni, con circa 30 iscritti. Una realtà calcistica che la BCC della Romagna Occidentale sostiene da diversi anni, con un’attenzione particolare alle attività per i più giovani e alla prima squadra.

“La ‘Riolese’ è un bell’esempio di impegno nei confronti dei giovani, spronati a crescere comprendendo il valore di fare la propria parte all'interno di un gruppo, rispettandosi gli uni con gli altri nel raggiungimento di un comune traguardo. Una scuola Calcio che può ben definirsi scuola di vita. Il nostro sostegno va soprattutto all'impegno nell’educare i giovanissimi ai valori importanti dello sport e del volontariato”, dice Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

“Quello che la BCC della Romagna Occidentale offre alla nostra associazione è un contributo che ci permette di proseguire con le attività di promozione e crescita sociale in ambito sportivo. Un impegno che svolgiamo in modo volontario e a cui teniamo in modo particolare, perché grazie a esso offriamo momenti di svago e aggregazione a tutte le fasce d’età comprese fra i 5 e 18 anni, avvicinando i ragazzi a una disciplina sportiva sana, in cui la competizione è presentata attraverso il valore dello stare assieme e del gioco di squadra”, commenta Roberto Cavina, presidente dell’Associazione riolese sportiva.