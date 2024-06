La 'Bandiera Blu' sventola sul cielo di Cervia per il 25esimo anno di fila

Questa mattina è stata issata ufficialmente la Bandiera Blu 2024 sul pennone della Cooperativa Bagnini di Cervia. Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il presidente della Cooperativa Bagnini Fabio Ceccaroni, oltre a numerose autorità civili e militari cittadine. È la ventinovesima Bandiera Blu per la città, che dal 1999 conquista consecutivamente il prestigioso riconoscimento. Le altre tre Bandiere Blu Cervia le ha conseguite nel 1991, nel 1996 e nel 1997.

Il premio è stato istituito nel 1987 e viene assegnato dalla FEE Foundation for Environmental Education. L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Quest'anno sono 236 i Comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera, per complessive 485 spiagge, mentre l’Emilia Romagna ottiene 9 vessilli per i comuni di: Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea Marina, Gatteo, Misano Adriatico, Ravenna, Riccione e San Mauro Pascoli.

La Bandiera Blu 2024 ancora una volta premia Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari: la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Il sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato: “Bandiera Blu è per noi la conferma che le nostre località, particolarmente felici dal punto di vista ambientale, si sviluppano su una logica di accoglienza e di offerta di eccellenza. Anche quest'anno siamo stati premiati per l’impegno nella salvaguardia del territorio, nonché per la qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche e ricettive. Questo marchio di eccellenza per il mare e la città evidenzia il frutto di un lavoro di squadra tra pubblico e privato. La nostra politica è basata sul costante rispetto ecologico, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al risparmio idrico ed energetico, alla mobilità sostenibile. Ricevere ancora una volta la Bandiera Blu è un orgoglio di cui la città intera deve essere fiera”.

Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia, ha aggiunto: “Quest’anno la Bandiera la dedichiamo ai turisti che ci raggiungono sulle spiagge di Cervia spinti dall’amore per la nostra ospitalità, per la capacità di accoglienza, per la sicurezza, per i servizi di qualità ottima che rendono le 4 località - Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata di Cervia - uniche nel loro genere, ognuna con le proprie caratteristiche, diverse tra loro, ma tutte di grande attrazione turistica. Inoltre la dedichiamo alla nuova amministrazione che proprio in questi giorni si sta insediando, come buon auspicio per proseguire insieme a svolgere il lavoro che ci permette di ottenere questi importanti riconoscimenti. Il vessillo blu certifica la qualità a 360 gradi, non solo delle acque ma anche dei servizi erogati, parametrati con degli standard particolarmente rigidi. Ed è l’impegno di tutta la squadra e di tutta la comunità cervese a portare a casa questi riconoscimenti”.