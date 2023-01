La Befana del Crald Ausl Romagna porta tante calze ai piccoli ricoverati in pediatria

In occasione dell’Epifania, il Crald aziendale Ravenna Ausl Romagna fa un regalo ai piccoli degenti del reparto Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, che devono affrontare pur nelle festività, con forza e coraggio, il loro periodo di ricovero ospedaliero assieme alle loro famiglie. Ed è proprio per allietare il più possibile la loro degenza che Fabrizio Santoro, economo del Crald Aziendale, portando i saluti del presidente Francesco Pontone insieme alla segretaria Paola dal Re e alla consigliera Luisa di Paolo si è recato in visita giovedì mattina ai piccoli degenti e ha voluto offrire in dono alcuni omaggi, come piccolo e ulteriore segno di vicinanza.

Per l’occasione la delegazione del Crald aziendale di Ravenna è stata ricevuta dal Direttore dell’U.O. Pediatria Federico Marchetti, affiancato da alcuni membri dello staff dell’U.O. Pediatria e dalla Direzione Medica di Presidio che ha rappresentato i ringraziamenti anche da parte della Direzione Generale. Il Crald aziendale di Ravenna Ausl Romagna ha spesso affiancato diverse iniziative all’interno del Santa Maria delle Croci e il rapporto di attenzione e sensibilità si è costantemente consolidato nel tempo in promozione e sostegno di varie iniziative all’interno del presidio, rivolte sia agli operatori che ai degenti.