La biblioteca arriva alla Rocca per aiutare gli sportivi a 'coltivare' le proprie passioni

Dal primo giugno gli sportivi ravennati avranno un’opportunità in più per coltivare le proprie passioni: per tutti i mercoledì del mese di giugno i volontari di “Biblio.For.Sport”, l’associazione che gestisce il patrimonio librario che da ormai 30 anni caratterizza la Biblioteca Sportiva “Gino Strocchi”, saranno alla Rocca Brancaleone dalle 16.30 alle 18.30 per mostrare, far conoscere e prestare gratuitamente le migliaia di libri che fanno parte del catalogo, consultabile su “scoprirete.bibliotecheromagna.it”.

Trasferita da 10 anni a Marina di Ravenna nei locali della Biblioteca “Ottolenghi”, al primo piano dell’edificio in Largo Magnavacchi 4, l’attività torna dunque, con la postazione mobile, in via sperimentale e per un mese, in centro città, in collaborazione con il progetto Rocca Lab dedicato ai bambini ed alla valorizzazione di un sito storico e di un angolo tra i più verdi di Ravenna.

“La Biblioteca alla Rocca” è una delle numerose iniziative promosse dall’organizzazione di volontariato Biblio.For.Sport in questa primavera: nell'ultima domenica di maggio la postazione mobile della Biblioteca Sportiva era presente all’evento “I bambini in festa” che si è svolto ai Giardini Pubblici di Ravenna.

Sempre a giovani e sport sono dedicati questi giorni, in cui si stanno raccogliendo le iscrizioni telefoniche a “Lavori in Comune 2022”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva per ragazzi che vedrà anche un laboratorio “Biblio for sport and young people”, che vedrà 4 “magliette gialle” realizzare un opuscolo speciale con percorsi bibliografici a tema “sport e giovani”.