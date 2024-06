La Biblioteca Classense ospita la mostra "Viaggio in Italia" di Pietro Scarnera

In occasione della terza edizione di Coconino Fest, la Biblioteca Classense di Ravenna ospita l’esposizione di una sessantina di tavole e vari materiali preparatori di "Viaggio in Italia", il nuovo graphic novel di Pietro Scarnera, autore di fumetti affermato e già vincitore del prestigioso Prix Révélation del Festival internazionale di Angoulême. La mostra sarà inaugurata venerdì 14 giugno alle ore 17.30, e a seguire Scarnera parlerà del suo lavoro in un incontro pubblico con lo scrittore Tahar Lamri.

Partendo da un attento studio di testi, diari, lettere e documenti storici, Scarnera racconta nel suo ultimo libro a fumetti i Grand Tour di scrittori e artisti di altre nazionalità che tra il Settecento e il Novecento hanno visitato, amato e narrato il nostro Paese. Da Goethe a Stendhal, Lord Byron, Percy e Mary Shelley, Wagner, Hans Christian Andersen… per loro l’Italia è stata di volta in volta sogno e rifugio, patria d’azione e terra d’esilio, paradiso e inferno. Nelle loro lettere, diari e libri di viaggio si nasconde una quantità di storie meravigliose, di volta in volta comiche o tragiche, ma sempre appassionanti. Questa mostra, e il graphic novel omonimo da cui è tratta, le raccoglie insieme per restituire qualcosa di molto prezioso: uno sguardo esterno e “straniero” sull’Italia, che può aiutarci a capire meglio chi siamo stati, chi siamo, e forse anche chi saremo.

Sono tante le città attraversate da questo viaggio: Ravenna, Venezia, Milano, Lucca, Roma, Napoli, Palermo… Goethe arriva a Roma in incognito, alla ricerca della bellezza della natura, ma anche del fascino delle rovine della civiltà greca e latina a lungo idealizzata. Per Stendhal, che attraversa il confine per la prima volta a 17 anni con le truppe di Napoleone, è Milano la città “adorabile” dove vorrebbe passare il resto dei suoi giorni. Per il poeta Percy Bysshe Shelley esistono due Italie. Una è resa sublime dalle bellezze del territorio, l’altra è quella “pittoresca” degli italiani del suo tempo, “gente selvaggia che lancia grida orribili”. Per sua moglie Mary, l’autrice di Frankenstein, il nostro Paese è terra amatissima, ma anche teatro di infiniti lutti: il luogo dove, nel giro di pochi anni, vedrà morire due figli ancora bambini e poi il marito. “Triste e meschina”, un secolo dopo, risulterà l’Italia sotto il fascismo agli occhi dello scrittore Aldous Huxley. A questo mosaico di testimonianze dal passato il fumettista – narratore Scarnera aggiunge le sue personali esperienze di viaggio e il suo sguardo sull’Italia del presente e del futuro, soffermandosi in particolare sui rischi diffusi per il paesaggio e l’ambiente e sulla presenza dei migranti, i nuovi viaggiatori del nostro tempo, in cerca della speranza di una vita dignitosa.

Nella Manica Lunga della Biblioteca Classense le tavole disegnate di Scarnera dialogano con i libri e i resoconti dei grandi scrittori, con un omaggio particolare alla Ravenna visitata e raccontata da Byron. In esposizione anche una quantità di sketch, bozzetti, materiali di documentazione che testimoniano il lungo lavoro preparatorio alla base di questo graphic novel. La mostra “Viaggio in Italia” è inserita nel programma della terza edizione del Coconino Fest, il festival organizzato dalla casa editrice Coconino Press in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con il MAR, Museo d’arte della Città di Ravenna, che ospiterà poi un intenso weekend di altre esposizioni, eventi e incontri da venerdì 21 a domenica 23 giugno.

L’artista

Pietro Scarnera, nato nel 1979, è cresciuto tra Torino e Bologna e lunghi viaggi verso la Puglia. Nel 2009 ha vinto il concorso Komikazen con il progetto del fumetto Diario di un addio, testimonianza sui cinque anni passati accanto al padre in stato vegetativo, uscito nel 2010 per Comma 22. Nel 2014 ha pubblicato Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi che nel 2016 ha vinto il prestigioso Prix Révélation al Festival di Angoulême e nel 2022 è uscito in una nuova edizione per Coconino Press. Il suo ultimo lavoro è Viaggio in Italia, Coconino Press 2024. Giornalista pubblicista, ha lavorato come corrispondente per l’agenzia di stampa Redattore Sociale e per altri progetti di giornliasmo sociale. Dal 2020 è docente alla Scuola internazionale di Comics di Milano.

Coconino Press

Nata a Bologna nel 2000, Coconino Press è la casa editrice che ha fatto conoscere in Italia i capolavori internazionali del romanzo a fumetti o “graphic novel”. E ha contribuito al tempo stesso a scoprire e lanciare diversi autori italiani di talento che oggi sono star internazionali. Il nome della casa editrice deriva dalla contea di Coconino, nello Stato americano dell’Arizona, teatro delle fiabesche e ironiche avventure di “Krazy Kat” di George Herriman, uno dei primi capolavori del fumetto di inizio ’900. Oltre alla qualità delle storie, punto caratterizzante dell’attività editoriale è la cura minuziosa per l’oggetto libro: un’idea che si traduce in un’attenzione particolare alla grafica e alla qualità di stampa, per rispettare e valorizzare al massimo il lavoro dell’autore. Gli editori della Coconino Press sono oggi Ivan Gardini, Ilaria Bonaccorsi Gardini e Domenico Procacci.