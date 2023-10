La biblioteca dedica uno scaffale al pedagogista di Fusignano Gilberto Gillini

Alla biblioteca Carlo PIancastelli di Fusignano è stato allestito uno scaffale dedicato a Gilberto Gillini, illustre pedagogista compaesano. Lo scaffale contiene alcuni dei saggi di Gillini disponibili al prestito. La bibliografia di Gilberto, quasi completamente condivisa con la moglie, vede la pubblicazione di più di cento libri e articoli scientifici, i principali dei quali tradotti in più lingue, molti dei quali disponibili in biblioteca.

Gilberto Gillini è nato a Fusignano nel 1940 e ha dedicato la sua vita alla formazione educativa e all’insegnamento, diventando un noto pedagogista e consulente per la famiglia. La sua carriera inizia come insegnante di ruolo di matematica e scienze in una scuola media nel milanese, dopo essersi laureato in economia e commercio.

Nel 1967 si sposa con Mariateresa da cui ha cinque figli. Con lei condivide la passione per la formazione, infatti pochi anni dopo il matrimonio si laurea in pedagogia e diviene insegnante di ruolo di filosofia, storia e scienze umane a Monticello Brianza per due decenni, svolgendo anche il ruolo di vicepreside. Successivamente si sposta a Lecco con la famiglia. Ha collaborato insieme alla moglie con «Famiglia Cristiana» ed è stato docente all’istituto Giovanni Paolo II (Università Lateranense di Roma).

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi studi, anche post mortem; tra questi anche il «Fuso d’Argento» consegnato dal Comune di Fusignano. È deceduto a 78 anni nella sua casa di Lecco, ancora pienamente in attività. Per tutta la vita si è dedicato alla propria formazione umana e spirituale, parlava fluentemente più lingue ed era appassionato di musica.