La biblioteca di Lugo attiva il servizio di prestito a domicilio

La biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, attualmente chiusa nel rispetto del dpcm del 3 novembre scorso, attiva a partire da lunedì 16 novembre il servizio di prestito a domicilio. Chi desidera usufruire del servizio può richiedere libri, dvd, cd, riviste, audiolibri e prestiti interbibliotecari (richieste di libri presso altre biblioteche). La consegna all’indirizzo concordato avverrà esclusivamente da parte degli operatori della biblioteca, dotati di apposito tesserino di riconoscimento. Il servizio è rivolto agli iscritti alla biblioteca, residenti o domiciliati nel Comune di Lugo e riguarda solo il prestito, non la restituzione di documenti, che saranno riconsegnati al momento della riapertura della biblioteca.

La richiesta di prestito può avvenire via telefono al numero 054538556, via mail all’indirizzo trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, via WhatsApp al numero 3395380983 o tramite i canali Facebook e Instagram della biblioteca. I lettori verranno poi ricontattati telefonicamente per concordare data e ora di consegna. Le consegne avverranno dal lunedì al sabato su tutto il territorio comunale. Per la scelta del materiale bibliografico da richiedere in prestito è possibile consultare il catalogo on line: https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do. Se si desiderano consigli o suggerimenti di lettura si possono seguire quelli che i bibliotecari pubblicheranno sui canali social, sul sito della biblioteca oppure è possibile contattare direttamente i bibliotecari.

Resta sempre attiva e disponibile la piattaforma Mlol (Media Library online), dove gli iscritti a una delle biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino possono scaricare gratuitamente ebook e consultare musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. Per informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, contattare i numeri 054538556 o 3395380983 (WhatsApp).