La biblioteca è andata persa nell'alluvione, da Ravenna arriva il servizio di bibliobus

A Sant'Agata sul Santerno è arrivato il bibliobus: grazie a questo mezzo speciale, collocato in piazza monsignor Rambelli, torna quindi operativo il servizio bibliotecario per i santagatesi, fruibile il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Il bibliobus della Classense, messo a disposizione dal Comune di Ravenna, contiene già molti volumi disponibili per il prestito e rimarrà in paese fino a fine ottobre. Il servizio di operatore bibliotecario, possibile grazie al contributo dei soci del Rotary Club di Lugo, sarà a cura della cooperativa Le Pagine.

La biblioteca comunale "Loris Ricci Garotti" ha perso circa l'80% del proprio patrimonio durante l'alluvione del 16 maggio, oltre ad aver subito ingenti danni alle strutture. "Grazie al Comune di Ravenna, alla biblioteca Classense, alla rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, all'Unione della Bassa Romagna e al Rotary Club di Lugo - ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani durante l'inaugurazione del bibliobus, avvenuta lunedì 18 settembre alle 15 -. La biblioteca è un presidio di civiltà; la cultura rappresenta oggi ancora di più un simbolo di speranza, al quale non intendiamo rinunciare".

"Il nostro bibliobus da tanti anni unisce le località più lontane del nostro Comune nel segno della fruizione della promozione della pubblica lettura - afferma l'assessore alla cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia -. È pertanto in continuità con questa sua funzione e spirito che per noi è un piacere, ancora prima che dovere, mettere a disposizione della comunità di Sant’Agata questo mezzo".