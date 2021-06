La bisnonna Maria compie 100 anni circondata da amici e parenti

I suoi familiari la descrivono come una signora dal temperamento deciso ma amichevole, sempre in buoni rapporti con le altre persone

Mercoledì 9 giugno la signora Maria Berardi ha festeggiato il suo centesimo compleanno presso la Casa dei Nonni di Villanova di Bagnacavallo. La vicesindaca Ada Sangiorgi l’ha omaggiata di un mazzo di fiori e di una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione comunale. Circondata dall’affetto dei familiari, la signora Berardi ha ricevuto poi gli auguri di don Marco Farolfi e di operatrici, operatori e ospiti della Casa dei Nonni.

Nata il 9 giugno 1921 a Villanova, la signora Maria ha lavorato in campagna fino a quando, nel 1945, si è sposata con Francesco Cantagalli, con il quale si è trasferita a Ravenna dove il marito ha lavorato come dipendente pubblico e lei come casalinga. Nel 1949 è nata Ombretta, la loro unica figlia. Nel 1976 la famiglia è tornata a Villanova, dove il marito ha lavorato presso la sua piccola azienda di manufatti in cemento, aperta dopo la pensione.

Dallo scorso anno ospite della Casa dei Nonni, dove si trova molto bene, Maria Berardi è in buona salute. I suoi familiari la descrivono come una signora dal temperamento deciso ma amichevole, sempre in buoni rapporti con le altre persone. Raccontano poi che durante la sua vita ha sempre seguito un regime alimentare vario, senza mai eccedere. Oltre alla figlia Ombretta, Maria Berardi ha due nipoti e due bisnipoti, tutti presenti alla festa presso la Casa dei Nonni.