La bolletta della Tari arriva già scaduta, il Comune di Faenza precisa: "Pagabile entro 15 giorni"

Le bollette riferite al pagamento della terza rata della Tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno 2022 relative al Comune di Faenza sono in fase di consegna in questi giorni. Pertanto, il Comune informa che se l’avviso di pagamento dovesse pervenire in prossimità o successivamente alla data di scadenza - prevista per il 5 dicembre - il pagamento potrà essere effettuato entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso.