La camminata sui binari rischia di costargli cara, 21enne investito dal treno

La camminata sui binari ha rischiato di costare cara a un 21enne di Lugo che, nella serata di mercoledì, è stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Ferrara. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo verso le 21.20 stava camminando sulla massicciata in direzione di Bologna quando è arrivato il convoglio. Il conducente del treno, che fortunatamente procedeva a bassa velocità, si è trovato il giovane all'improvviso ma ha avuto la prontezza di eseguire la frenata d'emergenza. Nonostante la manovra, il 21enne è stato colpito e scaraventato a terra mentre è scattato l'allarme che, oltre a bloccare la linea, ha fatto accorrere sul posto il personale del 118. Secondo quanto emerso il lughese è rimasto sempre cosciente anche se ai soccorritori è apparso confuso, tanto che verrà poi sottoposto alle analisi, e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio Sant'Anna dove non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polizia di Stato per ricostruire con esattezza la vicenda.