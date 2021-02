La cantante Aurimina gira il suo video al Grand Hotel di Cervia

Si sono concluse in questi giorni le riprese del videoclip della cantate Aurimina del brano “Oasi”, diretto da Samuele Sbrighi. Nel cast del videoclip c’è anche l’attore Jacopo Dei, membro del Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”, centro per la formazione di attori con sede in Romagna aperto nel 2016 dallo stesso Sbrighi. E’ già il secondo videoclip che il regista gira a Cervia, dopo “Rossetto” di Random, video in cui compare come attrice protagonista l’attrice cervese Emma Benini. Cervia quindi protagonista ancora una volta nell’immaginario di Sbrighi, visto che come location del nuovo video ha scelto il Grand Hotel di Cervia.