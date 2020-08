La Caritas lancia l'iniziativa 'Il carrello della solidarietà' fuori dal supermercato

La Caritas zonale di Brisighella “Madonna del Monticino” insieme al Gruppo Co.fra avvia il progetto “Il carrello della solidarietà”. “L’emergenza epidemiologica Covid-19 sembra stia lentamente rientrando, ma non è così per le emergenze sociali e per le difficoltà che incontrano, ancora oggi, tante famiglie del comune - spiegano i responsabili della Caritas - Come più volte evidenziato il periodo di lockdown è stato distruttivo per tante famiglie, che si sono rivolte ai servizi del centro di ascolto, con esigenze specifiche a cui non eravamo pronti (bimbi piccoli, anziani, ecc). In questi mesi abbiamo fronteggiato queste specificità grazie alle donazioni di vari benefattori, che abbiamo trasformato in spesa, di quei prodotti specifici, che raramente sono presenti nei banchi alimentari. Ci siamo però resi conto della disponibilità e del potenziale che abbiamo se riusciamo a far conoscere le esigenze delle famiglie in difficoltà all’intera comunità".

Per questo da sabato 8 agosto nel supermercato Cofra-Conad di Via Baldina 9 a Brisighella sarà posizionato un carrello prima dell’uscita, il "Carrello della solidarietà", riconoscibile da una locandina dedicata, nel quale i cittadini potranno donare beni di prima necessità non deperibili, come da indicazioni in base alle esigenze specifiche che ci si troverà ad affrontare in quel periodo. I responsabili caritas sospendono le attività del centro di ascolto, distribuzione abiti e viveri dal 5 al 24 agosto compresi, ma proprio la partenza di questo progetto mette in evidenza che il loro lavoro non si ferma: "La ripresa delle attività di ascolto dopo il lockdown è stata molto impegnativa per tutti i volontari e abbiamo capito che era importante programmare e mettere in campo nuove proposte per la solidarietà, per cui il nostro lavoro continuerà in maniera costante, in ombra, per poter affrontare la ripresa di settembre con tante risorse. Tante volte un gesto che vale pochi euro per noi, pensiamo a un pacco di riso, a una scatoletta di tonno, ha un grande valore per altre persone. Per questo siamo sicuri che questa iniziativa sarà accolta con entusiasmo e collaborazione da parte di tutti". Caritas ci tiene anche a spiegare che i prodotti depositati nel carrello saranno ritirati dai volontari designati e distribuiti con i pacchi viveri in base alle esigenze, sempre in stretta collaborazione con l’assistente sociale.