La cartolibraia del paese compie 100 anni e festeggia in videochiamata

Nel pomeriggio di martedì 1 dicembre, presso la Residenza “Camerini” di Castel Bolognese, è stato festeggiato un compleanno molto speciale. La signora Elsa Benelli ha infatti compiuto 100 anni. Il periodo delicato che stiamo vivendo non consente l’ingresso in struttura di familiari e autorità, per questo gli operatori della Camerini si sono stretti attorno ad Elsa per festeggiarla, mentre le figlie Mara e Aina, il genero Walter, i nipoti e i pronipoti, il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, il Presidente dell’Asp Massimo Carroli, il Parroco Don Marco Bassi con tante videochiamate hanno potuto salutarla e inviarle messaggi di affetto e auguri per il raggiungimento di un traguardo così importante. Molto conosciuta a Castel Bolognese, Elsa era proprietaria della cartolibreria in piazza, che ora porta avanti con amore e dedizione la figlia Mara. Ancora molto in gamba, Elsa partecipa ad alcune attività della casa con interesse.