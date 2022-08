La catena di supermercati assume 15 nuovi dipendenti: le posizioni ricercate

La catena di supermercati Lidl Italia ha avviato le selezioni per l’assunzione di 15 nuovi collaboratori da inserire all’interno della squadra per il Centro Logistico di Massa Lombarda. In particolare, le figure ricercate sono preparatore merce, preparatore merce - cella surgelati, preparatore merce notturno e mulettista (solo con patentino).

Nel dettaglio, il preparatore merce si occuperà di controllare il corretto svolgimento delle attività di magazzino nel rispetto delle tempistiche e nell’osservanza delle norme di sicurezza. Il preparatore merce - cella surgelati, invece, curerà lo stoccaggio e del picking della merce destinata ai punti vendita all'interno del reparto surgelati. Il preparatore merce notturno sarà incaricato dello stoccaggio e del picking della merce (frutta, verdura e carne) destinata ai punti vendita all'interno del reparto surgelati. Infine, il mulettista si occuperà della movimentazione delle merci nella piattaforma e del carico/scarico dei camion.

I candidati ricercati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di maturità, disponibilità a lavorare su turni, anche festivi, attenzione ai dettagli, organizzazione e affidabilità e propensione a lavorare in team. L’azienda, che assicura una formazione in ingresso e continua dei propri collaboratori, è dotata di un training manager dedicato sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale. È possibile candidarsi entro il 26 agosto sul sito di Lidl.