La cena di classe diventa un ritrovo di tutti i "ragazzi" del '71

È sempre bello ritrovarsi con i compagni di scuola per ricordare i vecchi tempi e raccontarsi a vicenda le ultime novità e festeggiando insieme il proprio cinquantesimo compleanno. Ma è ancora più bello farlo pensando ancora più in grande: i ragazzi nati nell’anno 1971 di Russi, dopo aver dovuto rinviare i loro festeggiamenti del loro grande compleanno del 50esimo anno prima per il Covid e poi per l'alluvione, hanno ben pensato, già che c’era tutto il tempo, non a una singola rimpatriata di classe, ma di estendere la grande ‘’reunion’’ a tutti loro coetanei del 1971 appunto nati a Russi o frazioni.

"E così dopo 50 anni - raccontano le menti pensanti ed operative a preparare il tutto dal 1 gennaio 2024 - abbiamo deciso di fare una rimpatriata, una ‘’mangiata’’ come si suol definirla in Romagna, in nome dei vecchi tempi, dandoci appuntamento a Fossolo, base operativa del catering Associazione Amici del Perù che ha supportato la nostra serata, che ci ha ospitati e ci ha anche dato lodo di fare nel contempo anche una grande opera di bene "di gruppo".

Il tutto parte operativamente il 23 ottobre 2023 quando dal comitato organizzativo composto da Vanni Vassuri, Monia Carapia, Rossella Rossini, Sonia Ravaglia, Chiara Turchetti e Barbara Pironi viene creata una chat "Quelli del ‘71" dove la Generazione X inizia ad aggiungere nel gruppo, uno alla volta(un lavoro davvero certosino, realizzato grazie al contributo degli ideatori per primi e poi contatti da social, genitori, parenti, vicini di casa, passa parola con cui si è arrivati a scovare tutti o quasi tutti) i 128 componenti dei nati nell’anno 1971 di Russi, ed a condividere poi quasi subito una data, proposta con un sondaggio, per realizzare finalmente l’evento.

"E così in una calda serata estiva di fine giugno ci si è rivisti tra la sorpresa di riconoscersi dopo essersi persi di vista per tanti anni, tra chi è rimasto a Russi chi invece per vari motivi vive altrove, passando alcune piacevolissime ore assieme che sono volate davvero tra una frase e l’altra di saluto ma dove il ‘’leit motiv’’ finale era sempre un "Ma dai?" oppure "Ma sei tu?" o ancora un "Però sei sempre uguale!", oltre a esilaranti e piacevoli aneddoti, ricordi, confessioni di amori o infatuazioni mai dichiarate, risate, confidenze e tante buone chiacchiere e brindisi ovviamente seduti a tavola, ed accompagnati da musica, ovviamente anni 80! Un traguardo con un imponente ritrovo a cui hanno aderito in moltissimi, 60 per la precisione dunque la metà, visto le problematiche di 128 teste da mettere assieme e gli imprevisti per tanti all’ultimo secondo, che è stato un vero grande successo grazie davvero ad una impeccabile l’organizzazione curata da ogni punto di vista nei minimi particolari".

Gli organizzatori hanno anche raccolto foto di classe, recuperate in chat, appese accanto al desk di benvenuto, dove è stato consegnato a tutti un cartellino di riconoscimento con nome, cognome e classe delle medie frequentata, che inizialmente ha fatto sorridere ma che poi effettivamente è stato molto utile a evitare "gaffe", soprattutto ai compagni di classe più distratti o smemorati per riconoscersi tra di loro. Infine l’immancabile torta di compleanno a sorpresa dei cinquantenni ex compagni di classe, e bomboloni per tutti!

"Lanciamo un appello ed un invito a chi legge e magari non avesse saputo dell’evento appena concluso - concludono gli organizzatori - Fare gruppo al giorno di oggi, epoca in cui tutto è “virtuale”, diventa una rarità da raccontare, se poi questo gruppo si è formato dopo tanti anni la storia assume un aspetto di eccezionalità, per quelli del '71 sicuramente. Cogliamo l’occasione per salutare chi non è potuto intervenire alla rimpatriata, ma rinnoviamo l’invito per la prossima volta che ci ritroveremo dove davvero aspettiamo tutti gli assenti, cui abbiamo pensato con amicizia e nostalgia".