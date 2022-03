La cerimonia in ricordo delle vittime del Covid: il Lions Club mette a dimora una nuova pianta fiorita

Giovedì alle 12 il Lions Club Ravenna Romagna Padusa organizza, in occasione della conclusione dell'emergenza nazionale, una cerimonia in ricordo delle vittime del Covid presso il boschetto dei 100 lecci dedicato a loro e a tutti coloro, medici, personale sanitario, operatori del servizi essenziali che, in questi anni, si sono prodigati per far fronte alla pandemia.

Il luogo di ritrovo è presso la targa apposta dal Club Lions nel 2020 ,di fronte al monumento al ciclista, nell'area del parcheggio antistante il Pala De Andrè di Ravenna, vicino alla pista ciclabile di via canale molinetto. Durante la cerimonia sarà messa a dimora una pianta fiorita in onore delle vittime.

Alla cerimonia prenderanno parte il Capo di Gabinetto Viceprefetto Maria Rosaria Mancini, l'Assessore alla Transizione Ecologica e ai Servizi Sociali Gianandrea Baroncini, il Governatore del Distretto Lions 108 A Franco Saporetti, la Presidente della prima e seconda Circoscrizione Cinzia Ghirardelli e il Presidente del Lions Club Ravenna Romagna Padusa Lorenzo Frisenda. Saranno presenti, inoltre, Autorità civili e militari, Rappresentanti delle professioni sanitarie, Associazioni di volontariato sociale.