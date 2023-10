La Cervia sotterranea e il grande bunker di Milano Marittima in onda in tv

Gli spettatori sono invitati a compiere un viaggio nel tempo, accompagnati dallo storico dell'arte Jacopo Veneziani, all'interno del bunker Regelbau 668 di via Mascagni a Milano Marittima datato 1943, il più piccolo Tobruk, e tra i denti di drago disseminati sul territorio che completavano la linea Gotica. Il tutto nella puntata di "In altre parole" condotta da Massimo Gramellini, che andrà in onda sabato 28 ottobre alle 20.45 su La7. Un'occasione per non dimenticare la storia di Cervia, per incoraggiare a vivere la città non solo come luogo di vacanza, ma anche come riscoperta del nostro passato.

Scendendo i gradini del grande bunker, interamente restaurato ed equipaggiato dall'associazione "CRB 360°", Jacopo rievoca il momento in cui il bunker era una struttura di comando, tra le più grandi in zona e gestiva i contatti radio con le truppe e le artiglierie circostanti. L'edificio è poi collegato da un corridoio sotterraneo lungo e stretto, ad un rifugio di minori dimensioni di tipo Tobruk utilizzato per posizionare la mitragliatrice.