La ciclista che tenta il record mondiale e corre per aiutare i 'bambini farfalla'

L’assessore allo sport Roberto Fagnani martedì ha consegnato ad Anna Mei, ciclista e mountan biker, la medaglia ricordo del Comune per i suoi meriti sportivi ma anche benefici. Anna Mei, milanese di nascita e ravennate di adozione, ha tentato il 9 e il 10 ottobre scorsi il record mondiale sui 1000 km outdoor nel velodromo Rino Mercadante di Bassano del Grappa, che ha dato vita all’evento 1000 km farfalla, riuscendo a conseguire ben cinque record mondiali.

La ciclista, che vanta una lunga attività agonistica e un medagliere di tutto rispetto, corre non solo per passione, ma anche per scopi benefici da quando ha conosciuto la fondazione Debra Sud Tirol, che si impegna su base volontaria a dare aiuto e sostegno ai malati di epidermolisi bollosa e ai loro familiari. L’epidermolisi bollosa è una rara malattia genetica che colpisce soprattutto i bambini, che vengono descritti come “bambini farfalla” a causa della fragilità della loro cute simile a quella delle ali di una farfalla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’incontro, che si è svolto all’aperto e nel rispetto delle misure anticovid, ha partecipato anche Mauro Bertolino, presidente della commissione sport nel consiglio territoriale del Centro urbano. L’ultima vittoria di Anna Mei è di quest’anno quando ha vinto il campionato europeo 24 h a Montello.