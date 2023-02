La città e l'Autorità portuale piangono la scomparsa di Andrea Gentile

Profondamente colpiti per la prematura scomparsa del dottor Andrea Gentile, il Presidente, il Segretario Generale, i dirigenti ed i dipendenti tutti dell’Autorità Portuale di Ravenna, si stringono intorno alla famiglia in questo terribile momento. “E' davvero un giorno molto triste - dichiara il Presidente Daniele Rossi - per l’intera comunità portuale di Ravenna, che perde una persona di indubbio

valore, un amministratore preparato che con passione e grande professionalità ha svolto per molti anni e sino all’ultimo un ruolo di protagonista in tutte le vicende del nostro porto. Abbiamo condiviso mille battaglie ed avuto sempre confronti sinceri basati su una fattiva collaborazione a beneficio del porto e della sua crescita. Certo di interpretare il sentimento di profondo cordoglio di tutti

noi, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia a nome dell’Autorità Portuale”.

“Apprendiamo con profondo dispiacere – dichiarano il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale e l’assessora al Porto Annagiulia Randi – della scomparsa di Andrea Gentile, direttore generale e amministratore delegato del terminal ravennate Docks cereali e presidente del Gruppo Porto e Logistica di Confindustria Romagna. Si tratta di una tristissima perdita per il nostro Porto, ma anche per tutta la città. Lo ricordiamo come un professionista impeccabile e una persona di grande umanità e valore. A nome nostro e di tutta l’amministrazione comunale le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.