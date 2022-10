Massa Lombarda si tinge di verde per i bambini: felci in vendita per rinnovare le pediatrie

Il Comune di Massa Lombarda aderisce alla campagna del WWF “Urban Nature 2022 – progetto Aule Natura negli ospedali pediatrici”. L’evento è organizzato con la collaborazione delle associazioni Soc. Ciclistica massese-minipan, Insieme per Massa 2000 e AUSER di Massa Lombarda. Sabato 8 ottobre dalle 9 alle 12.30, verrano allestiti dei banchetti per la vendita di felci in tre luoghi: davanti ai supermercati COOP e CONAD, e davanti al Municipio in Piazza Matteotti. Il ricavato della vendita sarà devoluto per la realizzazione di spazi naturali nelle strutture pediatriche.

"Quando viene lanciato un appello che porta a migliorare ambiente, società, vita il volontariato massese risponde sempre puntuale e con una qualità invidiabile. - commenta l’Assessore Stefano Sangiorgi - È il caso della raccolta fondi lanciata da WWF con il progetto Urban Nature, che si prefigge di raccogliere fondi mediante la vendita di piccole felci e portare la natura negli ospedali in cui i più piccoli sono costretti a mesi di ricovero in attesa della guarigione. Un regalo che si trasformerà in un enorme beneficio per migliaia di piccoli pazienti. Ringraziando le associazioni che hanno risposto a questo appello, Soc. Ciclicstica massese Minipan, Insieme per Massa 2000 e AUSER di Massa Lombarda, non mi resta che ribadire, a nome mio e di tutta l'Amministrazione comunale, il nostro orgoglio e fortuna ad avere un così ampio e strutturato tessuto sociale."

“Urban Nature” è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone. Lo scopo è rinnovare il modo di pianificare gli spazi urbani, per favorire azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole. Una sensibilizzazione sul tema ambientale, volta alla protezione e crescita della biodiversità nei sistemi urbani.

“La Natura si fa Cura”, è il titolo dell’edizione di quest’ anno. L’evento vuole evidenziare l’inscindibile legame tra salute umana e salute della natura attraverso la campagna “Oasi in Ospedale”. Questo progetto ha l’obbiettivo di realizzare veri e propri angoli di natura nelle principali strutture pediatriche italiane. Questi ambienti saranno destinati sia al recupero psicofisico dei piccoli pazienti, sia allo svolgimento di attività didattiche e terapeutiche. Oltre a Massa Lombarda, saranno presenti in più di 1.600 piazze italiane i banchetti dove si potrà acquistare una felce in vaso per la raccolta di fondi per la realizzazione di tali spazi.