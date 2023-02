La classe si ritrova a cena a 39 anni dalla fine delle scuole medie: "Ci vogliamo ancora bene"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Si sono ritrovati per festeggiare a 39 anni dalla fine delle scuole medie. E' il caso di una classe di ex alunni della scuola media 'Matteucci' di Ravenna. "Giovedì sera dopo 39 anni ci siamo ritrovati al ristorante il Molinetto per una bellissima serata di sorrisi, abbracci, ricordi e con la gioia di quegli anni - racconta Davide Bonetti, uno degli ex alunni - Su 23 siamo riusciti a riunirci in 18 senza dimenticare gli altri 5 compagni, con il grande desiderio di riuscire al più presto nell'intento di rivederci al completo. Siamo tornati a casa con il pensiero che ci vogliamo ancora bene e abbiamo ancora voglia di stare assieme".