La colonna di fumo nero allarma i condomini, i Vigili del fuoco in azione del garage

Un incendio è accaduto intorno alle 16 di domenica pomeriggio a Ravenna, in pratica alcuni condomini si sono accorti che da un garage di via Guidone usciva del fumo nero, molto denso, arrivato anche all'interno delle abitazioni. Alcuni sono usciti in strada e hanno fatto scattare l'allarme con l'arrivo immediato dei Vigili del fuoco. Nella zona in cui vengono depositate le bici si è potuto appurare che c'erano alcuni cavi elettrici da cui si ipotizza sia partito il rogo. I pompieri hanno spento velocemente l'incendio di modesta entità ma che aveva allarmato non poco i residenti. Nessun danno particolare alla palazzina, sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Ravenna, per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza gli occupanti la palazzina sono stati evacuati. (Foto Argnani)