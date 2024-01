La Compagnia dei Racconti arriva a Porto Fuori: si cercano volontari per raccontare le vite dei più anziani

E’ aperta la chiamata per volontari con la passione per la scrittura e con il desiderio di mettersi in ascolto, incontrare ed entrare in relazione con i concittadini più anziani, che vivono soli o sono a rischio solitudine. Le storie delle persone, gli episodi di vita e le fotografie private sono parte preziosa della storia di una comunità: per non disperdere questo patrimonio, l’associazione Sguardi in Camera APS vuole raccoglierle e tramandarle con la collaborazione di Villaggio Globale Coop.Sociale, La Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori e il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune.

Dopo aver attraversato diversi quartieri della città, questa nuova edizione de La Compagnia dei Racconti raccoglierà le storie di vita della popolazione anziana di Porto Fuori. “Abbiamo accolto con piacere il proseguimento del progetto – afferma l’assessore Gianandrea Baroncini - dopo i risultati delle edizioni precedenti che hanno restituito racconti e ricordi di vita di persone vissute in un periodo storico difficile, valorizzando e preservando la memoria storica e visiva dei testimoni grazie in particolar modo al coinvolgimento di anziani spesso in situazioni di solitudine involontaria”.

Le attività dei volontari inizieranno con un breve percorso di formazione nella Casa dei Ricordi in via Francesco Fuschini 14, a Porto Fuori, nelle giornate di mercoledì 7, martedì 13 e martedì 20 febbraio dalle 18.30 alle 20. In questi tre incontri verranno forniti loro suggerimenti e indicazioni per entrare in relazione con persone anziane a rischio solitudine, per poi ascoltarle, intervistarle e raccogliere ricordi del passato, episodi di vita e fotografie d’epoca. Parallelamente gli Enti partner e le organizzazioni del territorio individueranno gli over65 residenti a Porto Fuori che si trovano in una situazione a rischio solitudine involontaria, che vorranno diventare i testimoni di vita della Compagnia dei Racconti.

A marzo e aprile i volontari incontreranno i propri testimoni per raccogliere interviste e fotografie e trascrivere le storie ascoltate, che saranno riunite in una pubblicazione, donata ai partecipanti e distribuita sul territorio. Il progetto si concluderà a maggio con una festa finale.

Chi desidera diventare volontario può compilare il modulo online di adesione: https://bit.ly/3NYeeAr scrivere una mail a sgini@villaggioglobale.ra.it chiamare o scrivere al 3314472339 (Sara). Con le stesse modalità di contatto, i cittadini possono segnalare gli anziani in situazione di solitudine o che abbiano voglia di raccontare la propria storia. Il progetto La Compagnia dei Racconti 2023-24 è finanziato dal bando per progetti di rilevanza locale della Regione Emilia Romagna (DGR 2241/2022).