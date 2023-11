'La Comunità educante', a Russi un nuovo ciclo di iniziative per genitori, bambini e docenti

In continuità con gli anni passati, il Comune di Russi propone anche per l'anno scolastico 2023-24 il progetto "La comunità educante: Formare, Educare, Ascoltare", attraverso cui intende proseguire il sistema di confronto e collegamento fra tutti i vertici del triangolo relazionale "educatori-docenti/famiglie/studenti", pilastro fondamentale sia per lo sviluppo dei bambini/ragazzi, sia per il benessere degli adulti ad essi vicini, sia per le motivazioni e l’entusiasmo professionale degli educatori e dei docenti.

Per l'edizione 2023-24 saranno adottate le nuove metodologie sperimentate nelle passate annualità del progetto, che prevede conversazioni educative aperte a tutti, incontri online per genitori, laboratori di mindfulness e rilassamento, una mostra e una performance di Playback Theatre in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, formazione specifica per il personale docente delle scuole del territorio di Russi.

"La sinergia tra Comune, scuola e famiglie - spiega Grazia Bagnoli, vicesindaca con delega all'Istruzione - è fondamentale per il benessere dei nostri ragazzi. Da qui la scelta di proseguire il percorso avviato quattro anni or sono, quest'anno coinvolgendo per la prima volta anche le famiglie nella programmazione delle iniziative. Nei mesi scorsi, infatti, è stato lanciato un sondaggio online per capire meglio quali erano i temi da approfondire in via prioritaria e le esigenze orarie, aspetti di cui poi abbiamo tenuto conto nell'organizzazione della rassegna 2023-24".

Il programma

Venerdì 10 novembre, ore 18, Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia 10 - Conversazione educativa aperta a tutta la cittadinanza (ingresso libero) 'I BAMBINI E RAGAZZI ITALIANI SONO I PIÙ MALEDUCATI D’EUROPA?' "Periodicamente escono articoli o indagini che affermano che i bambini, i ragazzi italiani sarebbero fra i più maleducati d'Europa: cosa si può dire? Al di là che sia vero o meno, quali riflessioni si possono fare? Cosa intendiamo per Buona educazione?". Con Francesco Caggio, Pedagogista, Direttore della rivista online Interventi Educativi, Conversazioni sulla cura, Milano

Martedì 21 e 28 novembre, 5 dicembre, 30 gennaio, 6 febbraio e giovedì 22 febbraio, dalle ore 17.30 alle 18.30, Nido comunale A. P. Babini, Via Roma 1, Russi - Ciclo di 6 incontri per genitori e bambini 24 - 36 mesi, su prenotazione (tel. 0544 587648 oppure istruzione@comune.russi.ra.it) 'RILASSA-MENTE: giochiamo con i sensi e il corpo per trovare calma, serenità e gioia', Mindfulness e pratiche di rilassamento, a cura di Monia Monti, Pedagogista, Istruttrice certificata di Mindfulness presso il Center for Mindfulness Università San Diego California e La Sapienza di Roma, Formatrice e autrice. Un laboratorio ispirato alla mindfulness e alle pratiche di rilassamento, nel quale verranno sperimentate diverse attività, basate sulla manipolazione, sul respiro, sulla costruzione di oggetti, che consentiranno ai bambini in modo semplice e veloce di ritrovare calma, migliorare l’attenzione e la creatività, migliorare la qualità del sonno e avere maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Lunedì 27 novembre, dalle ore 17, Biblioteca comunale, Via Godo Vecchia 10, Russi - Mostra e Playback Theatre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (ingresso libero) 'DA SOLI CI SI PERDE, INSIEME SI VA LONTANO'. La mostra, curata da Saula Cicarilli, Coordinatrice pedagogica del Comune di Russi, presenterà gli elaborati dei progetti di inclusione provenienti dai servizi educativi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dai servizi sociali e sanitari e dalle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Alle ore 17.30, performance di Playback Theatre, a cura dell’APS Scuola Teatro La Bassa, che coinvolgerà operatori dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, le famiglie e i caregiver. Il Playback Theatre è un teatro d'improvvisazione dove attori e musicisti mettono in scena narrazioni e storie offerte dal pubblico.

Lunedì 11 dicembre, ore 20.30, per l'età 0-3 anni, martedì 12 dicembre, ore 18, per l'età 3-6 anni, mercoledì 13 dicembre, ore 20.30, per l'età 6-10 anni - Incontri online di Educazione al digitale, a cura del CED - Centro per l'Educazione al Digitale - Aps (su prenotazione: tel. 0544 587648 oppure istruzione@comune.russi.ra.it) 'COME GESTIRE IL DIGITALE DALLA PRIMA INFANZIA?'. Domande e risposte sui rischi e le strategie per educare i nostri figli e le nostre figlie a un uso responsabile del digitale.

Lunedì 18 dicembre, ore 20.30, Biblioteca comunale, Via Godo Vecchia 10, Russi - Conversazione educativa aperta a tutti (ingresso libero) 'CALMARE LA MENTE, GESTIRE LE EMOZIONI'. Bambini attenti, consapevoli e felici con le pratiche di rilassamento Un'occasione per confrontarsi sull'importanza di promuovere una «pedagogia della lentezza», e recuperare ritmi calmi e lenti, a fronte di una società che spinge sempre più gli adulti, ma anche i bambini ad un fare frenetico. Durante l'incontro si approfondiranno i benefici delle tecniche di rilassamento per i bimbi e l'importanza di introdurre queste attività già a partire dal nido. A conclusione della serata verrà svolta un'attività di rilassamento. Calma e benessere sono garantiti! (Chi lo desidera può portare un tappetino, una coperta, un piccolo cuscino e calzini antiscivolo...).

Sabato 20 aprile 2024, ore 17, Biblioteca comunale, Via Godo Vecchia 10, Russi - Conversazione educativa aperta a tutti (ingresso libero) 'L'EDUCAZIONE DIGITALE NELLA NOSTRA COMUNITA''. Proponiamo e discutiamo un Regolamento Digitale Scuola-Famiglia, per il benessere dei nostri figli e delle nostre figlie.

Durante l'anno scolastico 2023-24 è inoltre prevista una formazione ad hoc per il personale docente delle scuole del territorio di Russi. Per informazioni sul progetto e iscrizioni: Comune di Russi Area Servizi alla Cittadinanza, tel. 0544 587648, email istruzione@comune.russi.ra.it.