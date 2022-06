La console generale degli Stati Uniti a Ravenna per visitare il terminal crociere

Giovedì mattina il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini hanno ricevuto in Municipio la console generale degli Stati Uniti di Firenze Ragini Gupta in visita a Ravenna. “È stato un onore e un grande piacere ricevere nuovamente la visita della console degli Stati Uniti d’America Ragini Gupta - dichiara il sindaco Michele de Pascale - La console è venuta a Ravenna per conoscere l’investimento della compagnia americana Royal Caribbean nel terminal crociere di Porto Corsini, al quale si aggiungono altri importanti investimenti sul nostro territorio di aziende o fondi americani, in particolare nel settore portuale e chimico. L’incontro è stato anche l’occasione per rafforzare le relazioni internazionali e confermare gli storici positivi rapporti tra la nostra città e gli Stati Uniti d’America”.