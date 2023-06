La Cooperativa bagnini di Cervia apre una raccolta fondi per le famiglie alluvionate

La Cooperativa bagnini di Cervia, che associa i 200 stabilimenti balneari sulle spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, apre ad una raccolta fondi con un primo contributo di 5.000 euro invitando i soci e chiunque altro voglia dare un sostegno concreto alle famiglie sul territorio di Cervia più colpite dall’alluvione.

Le somme raccolte saranno destinate alle famiglie di Cervia sfollate dalle loro case e ad oggi ospitate in albergo, cioè i nuclei che hanno subito più danni dalla recente alluvione. I tecnici del Comune di Cervia sono al lavoro per definire la agibilità delle dimore allagate e saranno proprio gli uffici comunali a comunicare alla Cooperativa l’elenco di coloro che si trovano a dover ricostruire le proprie abitazioni.

La Cooperativa ha invitato i suoi soci a manifestare solidarietà donando, ma chiunque può versare utilizzando le coordinate bancarie: IT73R0538723602000000008160 e specificando nella causale “Fondo per le famiglie alluvionate di Cervia”.

“Il maltempo in Emilia-Romagna ha generato migliaia di sfollati e persone fatte evacuare dalle case allagate, tra queste ci sono delle famiglie di Cervia e di Savio di Cervia. Un disastro davanti al quale non si può restare indifferenti. – afferma il presidente della Cooperativa bagnini Fabio Ceccaroni -. Le spiagge e gli stabilimenti balneari che, fortunatamente, non hanno subito grosso danni sono pronte a dare un sostegno morale ed economico alle famiglie colpite. Inoltre è il momento di iniziare a fare una seria riflessione sulla vulnerabilità del modello di sviluppo che la nostra società continua a perseguire ciecamente e sull’impatto ambientale che questo ha sul territorio”.