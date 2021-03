La Cooperativa bagnini di Cervia mette a disposizione uffici e personale per vaccinare

A seguito della possibilità data dal Governo, e auspicata dalla Regione Emilia Romagna, di prevedere la vaccinazione nei luoghi di lavoro per velocizzare la campagna vaccinale in atto, Legacoop Nazionale in concertazione con Legacoop Romagna ha ritenuto di avviare sul territorio una mappatura delle disponibilità delle cooperative per utilizzare le aziende come spazi per la vaccinazione.

La Cooperativa bagnini di Cervia ha colto al volo questa opportunità rispondendo positivamente alla chiamata e mettendo a disposizione gli uffici e il personale per procedere con la vaccinazione dei propri dipendenti, dei soci, oltre che delle loro famiglie e dei dipendenti degli stabilimenti balneari e dei marinai di salvataggio, per un totale stimato di circa 1000 persone. Con le proprie risorse l’azienda ha previsto di poter vaccinare fino a 30 persone al giorno. Obiettivo della Cooperativa è di accelerare la procedura di vaccinazione per creare le condizioni che servono a riaprire la spiaggia di Cervia in sicurezza e anticipare l’apertura degli stabilimenti balneari e della stagione estiva 2021.

Rimanendo in attesa di ricevere le autorizzazioni sulle condizioni per avviare concretamente la campagna di vaccinazione in azienda, la Cooperativa ha notificato di essere a disposizione per organizzare in pochi giorni gli spazi degli uffici del lungomare Gabriele D’Annunzio e trasformarli in Punto Vaccinale. I documenti richiesti sono stati inviati a Legacoop Romagna e messi a disposizione i dipendenti come referenti, il personale amministrativo e il supporto informatico. Ora è in attesa di avere notizie sull’assistenze sanitarie, assicurative, di personale medico e infermieristico disponibile e di conservazione delle dosi, cioè la parte che sarebbe a carico del sistema sanitario pubblico.