La cooperativa chiude i suoi supermercati per il 25 aprile e il 1 maggio

Domenica 25 aprile, Festa della Liberazione, e sabato 1 maggio, Festa del Lavoro, i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 saranno “chiusi per scelta”. Con la chiusura del 25 aprile e del 1 maggio della sua rete di vendita, la cooperativa sceglie di celebrare le due feste civili che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della storia della cooperazione e in particolare di quella di consumo.

“Il 25 aprile e il 1 maggio richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia - dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello - Per Coop Alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell’ambito di scelte valoriali connaturate all’essere una cooperativa. Inoltre, l’iniziativa è un punto di equilibrio tra il diritto dei consumatori a fare la spesa e il diritto al riposo dei lavoratori che da mesi vivono una situazione complessa a causa della pandemia ancora in atto”.