La cooperativa dona 4mila euro per le persone in difficoltà

La Cooperativa Capannisti Tempo Libero di Casal Borsetti, che conta 156 soci, ha effettuato una donazione di 4mila euro da destinare alle persone in difficoltà di cui il Comune si occupa e che la crisi dovuta al Covid-19 ha reso ancora più fragili. Il presidente Giovanni Fucci e i soci Daniele Mazzotti e Lionella Babini hanno incontrato l’assessora ai Servizi sociali, Valentina Morigi, e la dirigente Daniela Poggiali, per consegnare il denaro raccolto fra i propri associati, che anche in altre occasioni hanno sostenuto realtà di Ravenna.

“La comunità ravennate ha sempre risposto con generosità alle situazioni di disagio o di emergenza – afferma l’assessora Morigi – aderendo agli inviti che l’Amministrazione rivolge per i tanti progetti di solidarietà che realizza. Ma quando a muoversi sono i cittadini con iniziative autonome, come questa dei capannisti di Casal Borsetti che ringrazio di cuore, si comprende che il nostro tessuto sociale è fatto di persone che vivono attivamente la solidarietà, diventando esempi concreti, in particolare per i giovani”.

I soci della Cooperativa Capannisti Tempo Libero di Casal Borsetti si prodigano, attraverso diverse attività, nella raccolta fondi da destinare a diverse realtà, come è avvenuto recentemente a favore di Linea Rosa e Istituto oncologico romagnolo. Sono attenti anche ai temi sociali, come quello della violenza sulle donne, installando una panchina rossa nella sala comune del villaggio e affiggendo la targa in mosaico “I fiori di Ravenna città amica delle donne".