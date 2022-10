La cooperativa dona 600 panettoni e pandori al Villaggio del Fanciullo

Si è rinnovato anche per il 2022 il contributo natalizio a favore del Villaggio del Fanciullo di Ravenna da parte di Deco Industrie. Allo stabilimento produttivo Cofar Pineta di San Michele sono stati consegnati 600 fra panettoni e pandori, che Deco Industrie ha donato per sostenere la Fondazione Villaggio del Fanciullo. I dolci in questione saranno venduti per la campagna "Anche per noi è famiglia", nelle sedi del Villaggio del Fanciullo e presso alcuni Superstore Conad (“Galilei” di via Newton e “Le Bassette” di via Grandi a Ravenna, e “La Caveja” di Via dei Navigatori a Punta Marina). L'intero incasso verrà devoluto alla Fondazione.

"Con l'acquisto di questi panettoni e pandori - che siamo grati a Deco industrie di averci donato - chiunque potrà dare il proprio contributo ai progetti di reinserimento sociale e lavorativo degli ospiti delle nostre comunità terapeutiche ed educative", ha detto Giuseppe Paolo Belletti, presidente della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo.

Deco Industrie - nata nel 1951 nel settore della detergenza per poi ampliarsi nel 1995 al settore alimentare - nei sei stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna (a Bagnacavallo, San Michele, Forlì, Bondeno e Imola) progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati.