La Cooperativa Spiagge di Ravenna dona ad Auser provinciale un pulmino per persone con disabilità

E' stato donato all' Auser della Provincia di Ravenna un mezzo adibito al trasporto disabili che verrà utilizzato a beneficio del servizio di accompagnamento sociale protetto che da anni l'associazione svolge a favore delle persone più fragili e sole (anziani, disabili, bambini).

La donazione è avvenuta da parte di Cooperativa Spiagge Ravenna come vicinanza al territorio e all'associazione colpita duramente dagli eventi alluvionali dello scorso anno, grazie anche alla segnalazione proveniente dal Comune di Ravenna. Sono ancora aperte le ferite della nostra comunità e duro è stato anche il colpo accusato da Auser.



Il parco macchine dell'associazione ha subito, tra le altre cose, danni irreparabili a 5 mezzi utilizzati per il servizio di accompagnamento. Serviva un aiuto concreto per ripartire con energia e volontà a sostenere i diversi progetti rivolti al bene comune e alle persone più fragili delle nostre comunità. Il Consiglio di Amministrazione di Cooperativa Spiagge Ravenna ha aderito con entusiasmo al progetto di ripristino del parco macchine fortemente danneggiato. Il mezzo donato permette di accompagnare i ragazzini in piscina e ai luoghi sportivi, gli anziani al mercato e al mare d'estate. Nel 2023 i mezzi di Auser hanno percorso nella provincia circa 600.000 km, accompagnando 3.000 utenti ai luoghi di cura svolgendo complessivamente 68.000 ore di attività di volontariato.

“Sono molto contenta della generosità della Cooperativa spiagge – afferma Livia Molducci, assessora alle Politiche per la famiglia, l’infanzia e la natalità – che, attraverso la donazione del mezzo ad Auser, contribuisce in maniera significativa ad andare incontro alle esigenze di mobilità delle persone più fragili, anziani e adolescenti in particolare, dando sollievo alle famiglie. Il nostro territorio si conferma ancora una volta capace di gesti importanti di solidarietà, trasversali ad enti e organizzazioni, a gruppi sociali e singoli individui, incisivi e determinanti per la crescita umana e morale di una comunità”.

La donazione è avvenuta in piazza del Popolo alla presenza dell'Assessora del Comune di Ravenna Livia Molducci anche in rappresentanza del Sindaco e Presidente della Provincia Michele De Pascale, del Presidente di Cooperativa Spiagge Maurizio Rustignoli e della Presidente di Auser provincia di Ravenna Mirella Rossi.