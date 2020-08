La costringe a fare sesso in hotel, poi la minaccia e la pedina: ex compagno in manette

Era finita in un vero e proprio incubo a causa del suo ex. La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne italiano di origini sudamericane per i reati di violenza sessuale e atti persecutori. Nella seconda metà del mese di luglio una donna ha formalizzato denuncia, negli uffici della Questura di Bologna, nei confronti del 40enne che, secondo quanto raccontato, l’aveva costretta a subire atti sessuali all’interno di una struttura alberghiera di Ravenna, dove la coppia si trovava per una breve vacanza. In seguito a tale episodio e alla volontà della donna di interrompere la relazione, peraltro appena avviata, lo stesso con condotte persecutorie avrebbe iniziato a molestare e minacciare la ex compagna con messaggi telefonici e invio di fotografie che testimoniavano anche un’attività di pedinamento nei confronti della vittima.

Sulla scorta di quanto denunciato dalla donna, le Squadre Mobili delle Questure di Ravenna e Bologna, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ravenna, hanno svolto una mirata attività d’indagine sulla vicenda, che ha consentito di raccogliere importanti elementi di riscontro circa il racconto della vittima. Le fonti di prova individuate dalla Squadra Mobile hanno permesso alla Procura della Repubblica di richiedere l’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 40enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ravenna, ritenendo valido il quadro probatorio e le fonti di prova raccolte nei confronti dell’indagato, ha emesso il provvedimento coercitivo. Mercoledì sera gli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna e Bologna hanno individuato e rintracciato il 40enne che, dopo le formalità di legge, è stato condotto in stato d’arresto al carcere di Bologna.