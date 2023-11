La Cra Santa Teresa di Ravenna festeggia la Giornata Mondiale della Gentilezza

Anche la CRA Santa Teresa di Ravenna festeggia oggi, 13 novembre, la Giornata Mondiale della Gentilezza e lo fa con un evento di “courtesy day” ed una pesca speciale. Ospiti e operatori racconteranno un’azione cortese e affettuosa per qualcuno, inventeranno un gioco di società avente come tema la gentilezza, o scriveranno frasi gentili, dediche e poesie a tema. Le composizioni, inserite in una teca di vetro, saranno estratte a turno, e ognuno sarà vincitore e ringrazierà per le opere ricevute. Il materiale prodotto e le foto della giornata saranno raccolti nel “Gentle Book Santa Teresa Società Dolce”, che sarà bello sfogliare anche nelle giornate a venire.

I lavori sono iniziati, fervono di idee e realizzazioni bellissime e anche i familiari degli ospiti si stanno preparando ad una giornata di parole semplici e buone, di gentilezza e tenerezza.

Società Dolce, che gestisce il servizio di residenza per anziani, ha fatto della gentilezza una competenza del lavoro di cura, come spiega il presidente, Pietro Segata: “La insegniamo e pretendiamo in tutti i servizi che gestiamo. Mancanza di gentilezza non significa solo violenza, nelle strutture per anziani possono esserci segnali a volte difficili da riconoscere, come l’aggressività nelle parole e nella voce, le infantilizzazioni, la spersonalizzazione dell’individuo, fino ad arrivare alle contenzioni, meccaniche o farmacologiche. Scegliere di essere gentili è un viaggio bellissimo, per gli ospiti e per gli operatori stessi, perché lavorare in un clima sereno e rispettoso fa bene a tutti”.