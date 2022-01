La dama bianca è arrivata: la neve fa capolino in città, imbiancato anche l'entroterra ravennate

Neve abbondante sul crinale. Neve in collina. E neve anche in pianura. La "dama bianca", annunciata dagli esperti meteo, non si è fatta attendere, imbiancando tutto il territorio romagnolo e anche il ravennate. In città i primi piccoli fiocchi si sono intravisti in mattinata, dopo una nottata con cielo sereno e temperature minime sensibilmente sotto lo zero. Dopo un po' di pioggia iniziale, la nevicata è stata accompagnata da temperature costantemente oscillanti attorno allo zero.

La tendenza è per un'attenuazione graduale dei fenomeni nelle prossime ore. Lunedì sono attesi residui addensamenti sul settore centro-orientale della regione, con deboli nevicate ancora possibili sui rilievi e sporadicamente sul riminese. Dal pomeriggio ampie schiarite a partire da ovest con cielo sereno in serata sull'intera regione. Le temperature minime oscilleranno tra 0 e 1°C, mentre le massime saranno in aumento tra 5 e 8°C. I venti soffieranno deboli o moderati occidentali sulle pianure interne, con raffiche da nord lungo il crinale appenninico centro-orientale. Da martedì, informa l'Arpae, "un campo di alta pressione con condizioni di stabilità e cielo in prevalenza sereno con gelate notturne diffuse. Le temperature potranno subire un temporaneo aumento nella giornata di venerdì, soprattutto nei valori massimi e un nuovo lieve calo sabato".