La del Duca Grama Calcio accoglie due piccoli atleti ucraini

Si conferma una società dell’accoglienza e integrazione la Asd calcio del Duca Grama, e abbraccia due bambini ucraini costretti a scappare dalla guerra; si tratta di Beha e Nazar due fratelli di 16 e 12 anni. Una straordinaria lezione di umanità e integrazione, come quella che ha messo in essere la società sportiva facendo veicolare lo sport come principale momento d’integrazione e aggregazione. "E’ nostro dovere - spiegano dalla società - unire questi valori, e ampliare anche attraverso lo sport la capacità di accoglienza di giovanissimi ragazzi ed essere pronti a sostenere le loro esigenze per far dimenticare loro gli orrori di questa guerra ingiusta e insensata. Dobbiamo dare merito anche alla federazione FGCI che ha messo da parte, per un po’, tutte le questioni burocratiche, ed ha permesso addirittura la possibilità di tesserare i ragazzi e poterli far giocare nel campionato di calcio in tempi rapidi. Per questo motivo stiamo procedendo con l’inoltro di tutti i documenti presso la Fgci (ufficio minori) perché possano partecipare attivamente anche al campionato e gare di categoria, oltre ai relativi allenamenti. Grandi soddisfazione dal gruppo dirigente, ed in particolare dal settore giovanile, seguito da Candido Farneti e Moreno Farsoni, che hanno immediatamente messo a proprio agio i due giovani ragazzi del 2005 e del 2015. Naturalmente, i ragazzi ucraini, hanno apprezzato la nostra ospitalità e l’abbigliamento messo a loro disposizione. Saranno giornate diverse in serenità, per quanto possibile, con altri amici che già militano nella nostra società, di svariate parte del mondo".