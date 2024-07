La Delegazione di Villanova di Bagnacavallo resterà chiusa al pubblico per due settimane

La Delegazione di Villanova di Bagnacavallo resterà chiusa al pubblico dal 15 al 26 luglio. Per informazioni e per accedere ai servizi alla cittadinanza, è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bagnacavallo presso Palazzo Vecchio (0545 280888) o prenotare direttamente online su prenotazione.comune.bagnacavallo.ra.it Gli sportelli di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, restano aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 (il sabato fino alle 12.30). La Delegazione di Villanova riaprirà al pubblico lunedì 29 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13).