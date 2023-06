La deputata Bakkali in visita agli agricoltori alluvionati: "Dopo gli annunci tutto fermo, comparto in ginocchio"

La deputata Ouidad Bakkali giovedì è tornata a Conselice e a Bagnacavallo per parlare con operatori economici e cittadini duramente colpiti dalla recente alluvione. La deputata Bakkali era già stata numerose volte nelle aree colpite dalla recente alluvione, soprattutto a Conselice dove nei giorni scorsi aveva incontrato gli amministratori locali e i cittadini.

Nel corso dell’ultima visita ha incontrato i lavoratori di Conase, l’azienda sementiera duramente colpita ma che sta portando provvisoriamente la propria attività a San Zaccaria, e quelli della Cab Massari che stanno ancora valutando l’impatto dei danni sulle colture. La visita si è poi spostata a Bagnacavallo alla locale Cab, anche loro colpiti nella stragrande maggioranza dei terreni coltivati e allo stabilimento di Deco Industrie che ha saputo tornare alla quasi piena operatività in tempi brevissimi.

“Le realtà produttive che ho incontrato così come tutte le realtà del territorio così duramente colpite - ha dichiarato Bakkali - necessitano di risposte chiare, immediate e di percorsi rapidi e semplificati di sostegno perché ne va della loro stessa sopravvivenza, competitività e tutela dei posti di lavoro. Il comparto agricolo è in ginocchio e le risorse a oggi stanziate, sono insufficienti. Il governo non può tergiversare nel dare chiare indicazioni perché non c’è tempo per chi ha avuto l’azienda allagata. A settimane dell’alluvione, al di là degli annunci, ancora non si sa nulla sui ristori, sulle infrastrutture e collegamenti viari danneggiati. Tutto è fermo e i nostri cittadini attendono risposte immediate”.