La diabetologia ravennate compie 50 anni: l'evoluzione della cura dei pazienti

Sono cento anni esatti da quando Frederick Grant Banting, primo a ipotizzare l'esistenza della insulina, avviò i primi studi sui cani con il maggiore J.R MacLeod e il suo assistente Charles Hernest Best, riprendendo intuizioni del ricercatore rumeno Nicolae Paulescu, Quella di Banting è considerata, insieme ai vaccini e alla penicillina, una delle tre più importanti scoperte della medicina: un numero enorme di vite sono state salvate grazie a questo straordinario ormone, e la storia dell'insulina per la rapida evoluzione è a pieno titolo considerata una delle storie più entusiasmanti della medicina.

L'11 gennaio, inoltre, compie 50 anni la diabetologia della provincia di Ravenna. Il dottor Francesco Cannatà l’11 gennaio 1971 ricevette l’incarico di aprire e coordinare l’ambulatorio di diabetologia, uno dei primi nella nostra regione e uno dei primi nel nostro Paese a occuparsi specificatamente e esclusivamente di diabete. Allora si assistevano prevalentemente le persone con diabete di tipo 1, diabete insulino dipendente, bambini compresi. Da allora a oggi le diabetologie sono presenti in ogni provincia della nostra regione e sono organizzate in una rete nella nostra Ausl.

Oltre 71mila persone con diabete vivono in Romagna: di queste oltre 2000 vivono con il diabete di tipo 1 e 290 di questi hanno meno di 18 anni e sono assistiti da ambulatori di diabetologia pediatrica presenti a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Oggi le diabetologie seguono direttamente i pazienti che necessitano di una maggiore intensità assistenziale - diabete di tipo 1, diabete gestazionale e diabete di tipo 2 complicato - infatti, un numero così elevato di pazienti può ricevere assistenza adeguata solo se la rete ha fra i propri nodi anche la medicina generale. Questa, oltre a supportare ogni persona con diabete, è impegnata direttamente nell'assistenza ai pazienti con diabete di tipo 2 non complicato, ossia oltre il 60 % della popolazione con diabete in Romagna. In giorni come questi ove si è concentrati su numeri, numeri drammatici che angosciano, è giusto celebrare anche questi due numeri, 100 anni di insulina e 50 di assistenza alle persone con diabete.