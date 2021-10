La diga nord chiude per il Campionato provinciale di pesca sportiva

E' stata firmata dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale Daniele Rossi un'ordinanza con la quale è disposto per domenica 10 ottobre il divieto di accesso alla diga

E' stata firmata dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale Daniele Rossi un'ordinanza con la quale è disposto per domenica 10 ottobre il divieto di accesso al tratto conclusivo (664 metri) della Diga foranea Nord “Cavalcoli” del Porto di Ravenna, corrispondente all’area ricompresa tra l’ultima piazzola e il faro finale della stessa, a partire dalle 06.30 fino alle 19.30, in ragione dello svolgimento della terza e quarta prova del Campionato Provinciale di pesca sportiva. In quell'orario è sospesa la validità di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 07/2020 emessa dal Presidente Rossi.