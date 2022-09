La dottoressa rifiuta di dare informazioni sull'aborto, l'associazione presenta anche un esposto penale

E' stato depositato un esposto alla Procura della Repubblica contro il medico di base che a giugno era finito nel mirino delle polemiche per aver apposto il cartello nel suo studio in cui si diceva che non avrebbe dato informazioni sull'aborto, né prescritto la pillola del giorno dopo, rinviando invece al 'Centro di aiuto alla vita', che si prende carico di gravidanze inattese. A presentare l'esposto è l'associazione 'Casa delle donne', e lo rende noto con un post su Facebook.

Spiegano dall'associazione: “Avevamo promesso di seguire da vicino la vicenda e di non lasciar cadere nel vuoto la segnalazione che una cittadina, sua nuova paziente, ci aveva fatto e così è stato. A metà giugno abbiamo scritto ad Ausl Romagna, all’Ordine dei Medici della Provincia di Ravenna, al sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, in qualità di responsabile politico della sanità ravennate e all’assessora alle politiche di genere Federica Moschini. Ma ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta, tranne che dall’Ordine dei Medici che, il 27 giugno, ci ha comunicato genericamente che provvederà per quanto di propria competenza”.

Ed ancora: “La scarsa disponibilità delle istituzioni coinvolte non ci ha certo fermato: l’esposto della vicenda è stato depositato alla Procura della Repubblica di Ravenna mercoledì scorso dalla rappresentante legale della Casa delle Donne, accompagnata dall’avvocata. Ora aspettiamo di sapere cosa succederà. Noi della Casa delle Donne, riteniamo che siano stati superati i limiti della clausola di coscienza indicata nella Legge 194/78 e ne abbiamo dato informazione agli organi competenti. Il comportamento della medica ravennate è per noi grave e costituisce una minaccia alla tutela della salute e alla libera autodeterminazione delle donne. Per questo l’abbiamo segnalato con fermezza e continueremo a farlo”.