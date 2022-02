La famiglia ravennate dona due macchine da cucire all'associazione di volontariato: "Un sostegno prezioso"

L'associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo’, attraverso il suo presidente Charles Tchameni Tchienga ringrazia la famiglia di Lino Venturi per il dono consegnato presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 a Ravenna. Si tratta di due macchine da cucire con tutti gli accessori, entrambi di seconda mano, ma in ottimo stato. È un prezioso materiale che arriva proprio nel momento giusto poiché andrà a sostenere il progetto di cooperazione internazionale "Non c'è futuro senza solidarietà" che si sta per avviare a Douala in Camerun.

"Non c'è futuro senza solidarietà" è un progetto di formazione e di reinserimento nella vita attiva e sociale delle donne, specialmente orfane, ragazze madri e vedove, attraverso l'apprendimento di un mestiere. Una volta che sarà di ritorno a Ravenna, il container del sorriso carico di materiali umanitari porterà dal porto di Ravenna al Camerun le due macchine da cucire assieme agli accessori e a vari altri materiali ed indumenti ricevuti in donazione per una nuova missione caritativa.