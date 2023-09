La Federazione italiana panificatori corre in aiuto ai colleghi alluvionati

La Federazione Italiana dei Panificatori, Fippa, ha destinato un contributo ai panificatori associati alla Confcommercio della Provincia di Ravenna danneggiati dall’alluvione di maggio 2023, concentrati soprattutto nell’area lughese.

“I fondi, in parte raccolti con la sottoscrizione promossa da “l’Arte Bianca”, il periodico della categoria, sono stati equamente divisi tra tutti i colleghi in difficoltà – ha commentato il Presidente nazionale e provinciale del Sindacato, Giancarlo Ceccolini - In questo momento drammatico, la Federazione Nazionale ha voluto esprimere la sua vicinanza con un contributo che vuole essere un segnale fattivo della presenza del sindacato”.

“Importanti sono stati anche i numerosi gesti di solidarietà da parte di panificatori di tante parti d’Italia che hanno messo a disposizione gratuitamente macchinari e attrezzature - ha affermato il Presidente del Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ascom Lugo, Giuseppe Reggi - Grazie all’impegno organizzativo di Confcommercio Ascom Lugo, queste attrezzature sono state consegnate ai colleghi alluvionati per aiutarli a ripartire nel più breve tempo possibile".