La figurina del calciatore partigiano faentino Bruno Neri sul Tg 3 Nazionale

Sold Out la Figurina del calciatore partigiano faentino Bruno Neri due giorni dopo l'uscita! Alcune copie sono finite in Belgio e a Malta, sono arrivate telefonate da tutta Italia. Un grande successo del MEI - Meeting Degli Indipendenti e di Figurine Forever. ll Tg3 Nazionale parla della figurina del calciatore partigiano faentino Bruno Neri a cura di Figurine Forever e MEI - Meeting Degli Indipendenti. Dopo tre anni di Materiale Resistente 2.0 con Regione Emilia-Romagna, la canzone Bruno Neri di Gasparazzo Bandabastarda e quest'anno la Figurine Forever per il prossimo anno il MEI - Meeting Degli Indipendenti sta pensando di istituire un Premio Bruno Neri dal 25 aprile del 2021 insieme a tutto il territorio Vivifaenza Cocco Niccolò Bosi Massimo Isola Manuela Rontini Stefano Collina Emanuele Tanesini Regione Emilia-Romagna Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI