La Fortitudo in aiuto a Conselice: la squadra ha portato diverso materiale per aiutare la popolazione alluvionata

La Fortitudo in aiuto a Conselice: mercoledì 31 maggio una delegazione della squadra ha portato al centro di raccolta allestito presso il Planet Kart una notevole quantità di beni da mettere a disposizione della popolazione colpita dall'alluvione. Si tratta di un primo carico di aiuti che contiene 2 generatori di corrente da 3.500 watt, 20 idropulitrici professionali, 8 pompe sommerse, 12 torce, guanti, 30 stivali in gomma, 6 tute waders, 10 kg di integratori di sali minerali, 25 sovrapantaloni, tubi e altro materiale idraulico, teli e sacchi di plastica e confezioni di olio per i generatori. L'iniziativa è stata realizzata dalla società Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 e dalla collegata associazione Fortitudo per il sociale. La delegazione, accolta dall'assessore allo Sport del Comune di Conselice Raffaele Alberoni, era composta da Giorgio Archetti, presidente dell'associazione Fortitudo per il sociale, Matteo Fantinelli, capitano della Flats Service Fortitudo e Daniela del Gaudio, project manager della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 e Fortitudo per il sociale.

"A nome di tutta la popolazione voglio ringraziare la Fortitudo per il magnifico gesto di solidarietà nei nostri confronti - ha sottolineato l'assessore Alberoni -. Ancora una volta lo sport unisce, portando i suoi valori ben oltre i campi da gioco". "Questa è solo una piccola testimonianza del cuore dei biancoblu - è il commento di Daniela del Gaudio -. Una testimonianza doverosa verso famiglie che, nel giro di pochi minuti, hanno perso tutto. Il nostro motto è 'la solidarietà è il nostro canestro più bello', ci pace dirlo, ma soprattutto dimostrarlo".