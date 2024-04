La fotografa lughese Giorgia Corniola premiata in Norvegia ai Fep Awards

Sabato ad Alesund, in Norvegia, si è svolta la cerimonia di premiazione dei FEP Awards 2024, il concorso europeo annuale al quale partecipano fotografi provenienti da tutta Europa, organizzato dalla FEP, la Federazione Europea dei Fotografi Professionisti, di cui CNA fa parte da tempo. In quest'occasione la fotografa lughese Giorgia Corniola si è aggiudicata il primo premio – la Golden Camera – nella sezione “Fashion & Beauty” e si è classificata quarta in quella “Illustration & Fine art”. Si tratta di premi su ambiti in cui la fotografa di Lugo di Romagna è da sempre riconosciuta a livelli altissimi.

“Sono state giornate intense e costruttive per la Federazione dei Fotografi professionisti e per CNA Fotografia e Video” commentano Nevio Salimbeni responsabile dell’Unione Comunicazione di Ravenna e Nicola Iseppi responsabile di Lugo. “L’impegno di questi giorni dimostra la validità del percorso avviato e la necessità di proseguirlo puntando sempre più in alto e rendendo sempre più attrattive le attività di qualifiche e la partecipazione agli Awards. Per noi, a maggior ragione, è molto importante che l’Italia, rappresentata dalla nostra Giorgia Corniola, abbia ottenuto un riconoscimento così importante”.