La frazione resta senza studio medico: un'assemblea pubblica con sindaco e Ausl

Martedì 8 novembre alle 20.30 a Barbiano, nella sala comunale di piazza Alberico, ci sarà un'assemblea pubblica dedicata ai medici di famiglia e all'assistenza territoriale. Partendo dalla chiusura dello studio medico di Barbiano a partire da inizio novembre, in conseguenza della scelta di due medici di base di sospendere la loro attività in quella sede per ampliare le ore di servizio presso la Casa di comunità di Cotignola, ci si confronterà sull’assistenza medica che deve essere garantita sulla frazione.

All'assemblea interverranno il Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola, Barbara Nannini, assessora alle Politiche sociali e per la Salute del Comune di Cotignola, Mauro Marabini, direttore del dipartimento cure primarie e medicina di comunità di Ravenna (Ausl Romagna), Martino Ardigò, responsabile sviluppo delle case della salute di Ravenna (Ausl Romagna). L'assemblea è aperta a tutti e al termine sarà dato spazio agli interventi del pubblico.