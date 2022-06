La generosa donazione dell'associazione: un presidio salvavita sulla barca a vela accessibile

L’associazione “Il cuore di Campo” ha donato un defibrillatore semiautomatico a “Marinando 2.0”. Il presidio salvavita è ora posizionato sulla barca a vela accessibile con cui l'associazione di Marina di Ravenna svolge attività veliche sportive e inclusive. L’associazione “Il cuore di Campo”, nata nel 2013 in memoria di Marco Campori scomparso in seguito ad un incidente stradale a soli 20 anni, da anni si occupa di sensibilizzare il territorio sull’uso del DAE e ha già donato diversi dispositivi ad altre associazioni senza scopo di lucro rivolte ad anziani e a persone con disabilità.

“Nell’ottica degli obiettivi sociali perseguiti dalla nostra associazione, abbiamo ritenuto doveroso donare a Marinando 2.0, un defibrillatore per il proseguire delle loro attività ricreative, istruttive e terapeutiche, in regola con le vigenti leggi” riferiscono da Il cuore di Campo. La consegna è avvenuta a Marinara presso la sede operativa dell’associazione sportiva. Il presidente, il direttivo e tutti i soci di Marinando 2.0 ringraziano calorosamente l’associazione Il cuore di Campo per il grande gesto che permetterà lo svolgimento delle attività sportive e sociali in piena sicurezza.